いよいよ県内に『雪のシーズン』が到来です。県内は17日(月)夜から強い寒気が流れ込み、18日(火)以降は山沿いでは今シーズン初のまとまった積雪となるところがありそうです。



■柏百花記者

「午後1時半の萬代橋です。ポツポツと雨が降っています。冷たい風が時々吹き、より一層寒く感じられます。」



17日(月)は、県内付近を寒冷前線が通過した影響で大気の状態が非常に不安定になり、所々で雨が降りました。沿岸部を中心に風も強まり、佐渡市などでは最大瞬間風速が20m/sを超えました。



17日(月)夜～18日(火)にかけて県内には強い寒気が流れ込む見込みで、18日(火)以降の山沿いでは雪が降りまとまった積雪となる恐れがあります。平地でも積雪となるところがある見込みで、気象台は路面の凍結などによる交通障害に注意するよう呼びかけています。