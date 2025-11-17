コスメブランド「CipiCipi（シピシピ）」より、新商品「シピシピ ヒアルマットハイライター」2色と、ハイライター専用ブラシ「シピシピ ハイライトブラシ」が2025年11月21日（金）に新宿三丁目ロフトで先行発売、12月8日（月）より全国発売となる。

■自然な立体感と影の補正

「シピシピ ヒアルマットハイライター」は、クマやほうれい線などの影を飛ばし、顔印象を明るく整えるアイテム。カラーはホワイトピンクの「01 ヒアルピンク」と肌なじみの良いベージュの「02 ヒアルベージュ」の2色展開。影をしっかり飛ばしたい場合は01、さりげなくぼかしたい場合は02がおすすめ。

また、ハイライター専用ブラシ「シピシピ ハイライトブラシ」も登場。猫の手のように丸く斜めにカットされ、小鼻横のくぼみやクマにフィットする設計となっている。

■商品情報

株式会社Rainmakers

シピシピ ヒアルマットハイライター全2色 1,100円（税込）

01 ヒアルピンク影をしっかり飛ばすホワイトピンク

02 ヒアルベージュ肌なじみよく影を飛ばすホワイトベージュ

シピシピ ハイライトブラシ1,100円（税込）

専用設計でハイライターの立体感を引き出す