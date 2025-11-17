セブン−イレブン・ジャパンは、千葉県松戸市にある「中華蕎麦 とみ田」が監修し、2024年度販売総食数約1900万食を誇る人気商品「デカ豚ラーメン」をさらにパワーアップさせた「中華蕎麦 とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増 極太麺ワシワシ」を、11月19日から全国のセブン−イレブンで順次発売する。また、「家系ラーメン」への新たな挑戦となる新商品「中華蕎麦 とみ田監修 家系ラーメン」を同日に新たに発売する。

「中華蕎麦 とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増極太麺ワシワシ」は、やみつきになる味わいの「背脂にんにく」を現行品の約1.5倍に増量し、規格外のボリュームとジャンキーな味わいを実現した。「中華蕎麦 とみ田監修 家系ラーメン」は、麺・スープともにこだわり、本格的な家系ラーメンを提供することを目指し、商品開発した。



「中華蕎麦 とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増 極太麺ワシワシ」

「中華蕎麦 とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増極太麺ワシワシ」では、背脂にんにく増量した。豚ラーメンの味のポイントにもなる背油にんにく。ラードで油脂感を、たまり醤油で醤油感をアップさせた特製仕様にした。現行品の約1.5倍に増量することで、より濃厚なにんにくと背脂を味わえる。麺は、ワシワシとした食感で粘りがあり、食べ応えのある極太麺。全粒粉入りの小麦粉を使用し、噛むほどに小麦の風味が広がるもちもちとした食感の極太麺に仕上げた。スープは、豚骨出汁をベースに、豚脂の芳醇な旨みと醤油のパンチが効いた「かえし」をブレンド。これによって、極太麺にも負けない濃厚豚骨醤油スープに仕上げた。



「中華蕎麦 とみ田監修 家系ラーメン」

「中華蕎麦 とみ田監修 家系ラーメン」の麺には、3種類の国産小麦粉を配合した。家系ラーメンの特長である「逆切り麺（厚みのある中太麺）」を使用し、豚骨醤油スープにほどよく絡む麺に仕上げた。小麦の風味豊かなコシのある麺と、スープの一体感を堪能できる、本格的な仕上がりとなっている。家系ラーメンの肝となる「かえし」には、濃口醤油をベースに厳選した4種類の醤油を絶妙にブレンドした。これによって、本格的な家系ラーメンの特長である力強い醤油の「キレ」と奥深い「コク」を感じられる仕立てとなっている。スープの出汁には豚ガラと鶏ガラを配合。凝縮された豚の旨みによる力強い豚骨感が特長でありながら、鶏ガラにはコラーゲンを豊富に含む「鶏もみじ」を加えることで、濃厚ながらも後味はすっきりと上品な旨みを実現した。飽きのこない、奥深いコクを楽しめる本格的なスープとなっている。

「食を通して世界中のお客様にかけがえのないひと時を提供すること」を目指し、心を込めて誠心誠意、渾身の逸品を作り続ける「中華蕎麦 とみ田」。「中華蕎麦 とみ田」で提供されるメニューは、代表の富田氏が、より良い一杯を追求し真摯に細部までこだわり抜き丁寧に生み出された逸品となっている。こだわり抜いて磨き上げた超濃厚豚骨魚介スープは20時間以上じっくり煮込んだ凝縮スープで、濃厚なのにあっさりとした上品な味わいとのこと。自家製極太麺は、厳選した上質な国産小麦のみを使用し、特等粉クラスなど数種類をブレンドした。小麦の甘みと粘りのある唯一無二の麺が楽しめる。

これまで数々の受賞歴があり、16店舗（2025年9月末にはタイ、ベトナムを含み20店舗予定）を展開する現在も、松戸本店では富田氏自らが厨房に立ち、一杯一杯こだわりと想いを込めて調理している。

［小売価格］

中華蕎麦 とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増極太麺ワシワシ：680円

中華蕎麦 とみ田監修 家系ラーメン：630円

（すべて税別）

［発売日］11月19日（水）〜順次

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp