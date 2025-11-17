白元アースは、ホテルクオリティの衣類・布製品・空間用消臭剤「ノンスメル清水香（せいすいか）」から、春限定の「さくらの香り」シリーズを12月1日から数量限定発売する。

「ノンスメル清水香」は、プロ用消臭剤「清水香」と共同開発した、衣類・布製品・空間用消臭剤です。アルコールを高濃度で配合した独自処方で、スプレー後の乾きが速く、衣類・布製品についた気になるニオイ（汗・体臭・タバコ・料理・ペットなどのニオイ）をすばやく消臭し、高い除菌効果（99.9％除菌、すべての菌に効果があるわけではない。布上での効果）やウイルス除去効果（すべてのウイルスに対して効果があるわけではない。布上での効果）も備えている。さらに、ベタつきの原因となる界面活性剤を使わない「界面活性剤ゼロ処方」を採用し、使用後のベタつきも気にならない。

今回、春限定の香りとして毎年好評を得ている「さくらの香り」を再度数量限定で発売する。本体400mLのPOPシールには、軽やかで透明感あふれる桜の香りが風に乗ってふわりと部屋の中に吹き込む心地よさを表現すると共に、同商品の使用感の特長である「スプレーした後ベタつかない！」を訴求したデザインを採用した。ラインアップは「本体400mL」に加え、つめかえ後のゴミの量を減らせる「つめかえパウチ600mL」、本体400mLとつめかえパウチ600mLが入った「本体・つめかえパウチセット」が新しく仲間入りした。

白元アースは季節感のある商品のラインアップを充実させることで、市場の活性化を目指していく。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月1日（月）

白元アース＝https://www.hakugen-earth.co.jp