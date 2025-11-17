カルビーは、甘じょっぱさが特長の「ポテトチップス しあわせバタ〜」ブランドから、クリーミーな味わいを楽しめる「ポテトチップス しあわせバタ〜 クリーミー仕立て」を11月24日から全国のコンビニエンスストアで期間限定発売する（12月下旬終売予定）。

「カルビー ポテトチップス」シリーズは、9月に発売50周年を迎えたロングセラーブランド。「しあわせバタ〜」は2010年に初めて発売され、今年で15周年となる。現在では「うすしお味」「コンソメパンチ」「のりしお」に次ぐ4番目に人気の定番フレーバー（2024年度時点）で、バター・はちみつ・マスカルポーネチーズ・パセリの4つの素材を使った甘じょっぱい味わいが特長となっている。

今回、さらに多くの消費者に「しあわせバタ〜」のおいしさを知ってもらいたいという思いから、同ブランドから期間限定の特別な味を発売する。「しあわせバタ〜 クリーミー仕立て」は、4つの素材のうちのひとつであるマスカルポーネチーズを引き立たせ、スイーツのようなクリーミーな甘じょっぱさが楽しめる商品となっている。いつもと一味違う「しあわせバタ〜」を楽しんでもらえる。

商品特長は、「しあわせバタ〜」の甘じょっぱさを踏襲しつつ、よりクリーミーな優しい甘さを楽しめる。

パッケージは、「しあわせバタ〜」と同じ黄色やオレンジ色を使うことで「しあわせバタ〜」らしさを残しつつ、カフェの看板風のデザインにすることで、いつもと違う雰囲気を演出した。

［小売価格］170円前後（税込）

［発売日］11月24日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp