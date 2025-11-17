明日は山沿いで最大10cmの降雪量予想、各地で厳しい寒さに【これからの天気(17日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
18日(火)は、雪の積もるところがありそうです。
◆予想降雪量
・17日(月)夜～18日(火)朝にかけて
各地とも0cmの予想で、降っても積もるほどにはならない見込みです。
・18日(火)朝～夕方にかけて
上・中・下越の山沿いで最大10cmの雪が予想されています。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部を中心に強風・波浪注意報が出ています。
◆11月18日(火)の天気
・上越地方
断続的に雨や雷雨となるでしょう。
ただ、山沿いでは夕方以降雪に変わり、夜は積雪が急増する可能性があります。
・中越地方
沿岸部は冷たい雨が降り、午後は震える寒さになるでしょう。
山沿いでは夕方以降雪の降り方が強まり、夜はまとまった積雪となる恐れがあります。
・長岡市と三条市周辺
雨の1日で『冬本番の寒さ』になるでしょう。
夜は、内陸では雨から雪に変わり、うっすらと積もるところもありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
夜にかけて雨や雷雨となり、厳しい寒さとなるでしょう。
午前中は風も強く、冬の嵐となりそうです。
万全の寒さ対策をしてお出かけください。
・下越：村上市から聖籠町
沿岸部は、雨風ともに強まるところがあるでしょう。
山沿いでは、午後は次第に雪に変わり、夜は数センチの積雪となるところがありそうです。
◆風と波
下越と佐渡ではじめ風が強く吹きつけるでしょう。
波は、各海域とも最大4mの予想です。
◆週間予報
19日(水)も寒気の影響が残り、午前を中心に雨や雪が降るでしょう。
また、各地で師走並みの寒さが続きそうです。
20日(木)～22日(土)は天気がぐずつきますが、山沿いでも雪ではなく雨が降るでしょう。
18日(火)夕方以降は、平地でも雪に変わるところがありそうです。お帰りの際は、路面状況の変化に十分注意ください。
