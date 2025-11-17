これからの気象情報です。

18日(火)は、雪の積もるところがありそうです。



◆予想降雪量

・17日(月)夜～18日(火)朝にかけて

各地とも0cmの予想で、降っても積もるほどにはならない見込みです。



・18日(火)朝～夕方にかけて

上・中・下越の山沿いで最大10cmの雪が予想されています。





◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部を中心に強風・波浪注意報が出ています。





◆11月18日(火)の天気

・上越地方

断続的に雨や雷雨となるでしょう。

ただ、山沿いでは夕方以降雪に変わり、夜は積雪が急増する可能性があります。



・中越地方

沿岸部は冷たい雨が降り、午後は震える寒さになるでしょう。

山沿いでは夕方以降雪の降り方が強まり、夜はまとまった積雪となる恐れがあります。



・長岡市と三条市周辺

雨の1日で『冬本番の寒さ』になるでしょう。

夜は、内陸では雨から雪に変わり、うっすらと積もるところもありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

夜にかけて雨や雷雨となり、厳しい寒さとなるでしょう。

午前中は風も強く、冬の嵐となりそうです。

万全の寒さ対策をしてお出かけください。



・下越：村上市から聖籠町

沿岸部は、雨風ともに強まるところがあるでしょう。

山沿いでは、午後は次第に雪に変わり、夜は数センチの積雪となるところがありそうです。





◆風と波

下越と佐渡ではじめ風が強く吹きつけるでしょう。

波は、各海域とも最大4mの予想です。





◆週間予報

19日(水)も寒気の影響が残り、午前を中心に雨や雪が降るでしょう。

また、各地で師走並みの寒さが続きそうです。

20日(木)～22日(土)は天気がぐずつきますが、山沿いでも雪ではなく雨が降るでしょう。



18日(火)夕方以降は、平地でも雪に変わるところがありそうです。お帰りの際は、路面状況の変化に十分注意ください。