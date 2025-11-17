大正製薬は、同社が展開している指定医薬部外品ドロップ「ヴイックス メディケイテッド ドロップ」において、大人から子どもまで幅広い層に人気のある「ちいかわ」とのコラボ企画として、オリジナル企画品を12月4日から順次、数量限定で発売する。

昨年も好評を得たVICKSと「ちいかわ」とのコラボレーション企画として、ヴイックス メディケイテッド ドロップ（20個入り×3セット）に、のどの不快感などが気になるこれからの季節に持ち運びにも便利なちいかわコラボケース「ポケットヴイックス」が付いた“オリジナル企画品”を数量限定で発売する（全6種）。



左から：ヴイックス メディケイテッド ドロップ レモン、同 巨峰、同 オレンジ

「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏がX（旧Twitter）に投稿している漫画作品。ちいかわたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々を描いた物語。大人から子どもまで幅広い人気を博し、フォロワーは436万人を突破している（11月10日時点）。日本キャラクター大賞2022・2024・2025グランプリ受賞している。

数量限定でヴイックス メディケイテッド ドロップ（20個入り×3セット）にちいかわコラボケース「ポケットヴイックス」が付いたオリジナル企画品を発売する。なお、商品のフレーバーと景品（キャラクター・表情）の組み合わせはランダムとなる。

［発売日］12月4日（木）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp