TWICEのSANAが11月17日、六本木の東京ミッドタウンで行われた『ラルフ ローレン 東京ミッドタウン ツリー点灯式』に登場した。

（関連：【画像】TWICE SANA、クリスマスツリー点灯に笑顔）

シックな衣装で登場したSANAは、大きなベルを手に持ちクリスマスツリーを点灯。大きなツリーが鮮やかに彩られるとSANAの表情もパッと明るくなった。

SANAは「1年間の本当にたくさん楽しいイベントや、撮影だったりもたくさんあって、実はまだ公開されていないビジュアルなどもあったりするので、ぜひ皆さんにそこも期待していただければなと思います」と、今年一年を振り返る。

「TWICEのメンバーにプレゼントを渡すとしたら？」という質問に「ちょっと夢のあることを考えてみたんですけど」と前置きし、「降ってくる雪が綿菓子のような甘いものだと、メンバーのみんなも喜ぶんじゃないかなと思います」「今またパッと思いついたのが、パチパチするキャンディーが入ったわたあめだといいなと思います」と夢を語った。

最後に「私自身もホリデーシーズンになるとやっぱり普段より少しワクワクした気分になるのですが、皆さんもぜひ家族や友人、そして大切な人たちとお写真を撮ったり、楽しいお話をしたりして、素敵な時間を過ごしていただけたらなと思います」と締め括った。

（文=リアルサウンド編集部）