おやつカンパニーは、通販限定商品として、年越しそばにも最適なミニカップそば「ベビースターしめじそば」と、手土産にも贈答品にもぴったりな「ベビースターこだわり素材」シリーズを、11月17日から、おやつカンパニー楽天市場店で先行発売する（11月下旬から、おやつカンパニーAmazon公式ショップでも販売を開始する）。



「ベビースターしめじそば」

年末に帰省する社員の手土産として製造されていたミニカップそば「ベビースターしめじそば」がついに数量限定で通販限定発売する。フリーズドライの信州しめじと戸隠そば粉入りのカップそばを、コバラ満たしにちょうどいいミニカップサイズで楽しめる。忙しい年末の年越しそばにも、年末年始の贈り物にも、受験勉強のお夜食にも最適な特別な一杯を楽しんでほしい考え。



「ベビースターこだわり素材（松阪牛ステーキ味）

「ベビースターこだわり素材」シリーズは、三重の恵みを楽しめる贅沢な3品。「ベビースターこだわり素材（松阪牛ステーキ味）」は、三重県産松阪牛の牛肉ミンチを生地に練り込み、松阪牛の旨みと重厚な味わいのステーキ味を堪能できる。



「ベビースターこだわり素材（伊勢海老味）」

「ベビースターこだわり素材（伊勢海老味）」は、三重県産伊勢海老エキスを使用した。伊勢海老を焼いた香ばしさととともに伊勢海老の風味と甘みが口いっぱいに広がる。「ベビースターこだわり素材（伊勢うどん味）」は、三重県の郷土料理「伊勢うどん」を表現した。伊勢の老舗の糀屋のたまり醤油と熊野灘のかつお節使用し、濃厚な伊勢うどん味に仕上げた。



。「ベビースターこだわり素材（伊勢うどん味）」

三重の魅力ある食材をべビースターならではのこだわりで仕上げた「ベビースターこだわり素材」シリーズ。日常にちょっとした贅沢を添える通販限定のベビースターは、食べ切りサイズの12袋入りとなっている。自分へのご褒美としても、贈答品にもピッタリとなっている。

［小売価格］

ベビースターしめじそば（1箱15個入り）：2550円

ベビースターこだわり素材（1箱12袋入り）：各1500円

（すべて税込）

［発売日］

おやつカンパニー楽天市場店：11月17日（月）

おやつカンパニーAmazon公式ショップ：11月下旬

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp