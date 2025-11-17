「ちょっと寂しい」日本代表DF谷口彰悟、幼馴染の元日本代表の現役引退に言及。小・中・高・大・プロで共闘「小さい時からずっと一緒にやっている選手なんで…」
川崎フロンターレは11月17日、33歳の元日本代表DF車屋紳太郎が今季限りで現役を引退すると発表した。
その車屋の１学年上で、小学生の時から同じクラブでプレーし、長嶺中、大津高、筑波大、川崎フロンターレでもチームメイトだった日本代表DFの谷口彰悟（現シント＝トロイデン）が同日、日本代表の練習後の取材で、その幼馴染の引退についてコメントした。
「ずっと一緒に小さい時からやっている選手なんで、ちょっと寂しいですけど、お疲れ様というのは言いたいなと思います」
一言では語り尽くせない思い出があるからだろう。シンプルな言葉で、現役生活を労った。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部
