鹿児島港本港区エリアの再開発をめぐって、県は良好な景観をつくるためのガイドラインが反映されているかを確認する協議会を設置しています。協議会では17日、住吉町15番街区の事業予定者に選ばれた鹿児島国際観光の計画について、本港区エリアの景観やデザインにふさわしいか話し合われました。



鹿児島港本港区エリアの景観・デザイン協議会には県の担当者や有識者などが出席しました。





本港区エリアの住吉町15番街区の事業予定者には10月、鹿児島市のサンロイヤルホテルを運営する鹿児島国際観光が選ばれています。鹿児島国際観光の計画では、地上9階建てのホテルに最大2000人が収容できる大宴会場を整備し、来館者用駐車場の2階部分に飲食テナントを集めた「海の屋台村」をつくる構想です。17日の協議会では鹿児島国際観光の計画が本港区エリアの景観やデザインにふさわしいか話し合われました。（鹿児島大学大学院理工学研究科・小山雄資准教授）「「海の屋台村」のところに展望台が計画されている。ホテル利用者に限らない一般利用も想定されていてその点は一県民としても親しみやすく愛されるホテルになるのに非常に重要なポイント」委員からは、ホテルの利用者だけでなく、市街地から訪れる一般の利用者の回遊性も重視すべきといった意見が出されました。（長岡造形大学造形学部・川島茂教授）「中心市街地として歩行空間がどう展開していくのか。今後、地域を含んだ歩行空間に対して検討いただきたい」鹿児島国際観光は「委員から出された意見を本格的な設計に生かし、魅力的なホテルを作っていきたい」としています。