LDH、所属タレントへのプライバシー侵害＆誹謗中傷に声明「悪質な行為には断固たる措置を講じる所存」【全文】
LDH JAPANは17日、公式サイトを更新。「プライバシー侵害、SNS上での誹謗中傷について」と題した声明を発表した。
【写真】圧巻すぎる…！総勢32人が大集合
声明では「現在、事務所や関連店舗周辺、近隣店舗内などにおける出待ち・入待ち行為、遭遇情報をSNSなどで発信する行為が多数確認されております。急な接触や駆け寄りは、所属アーティスト・タレントやスタッフのみならず、応援してくださっている皆さまや周囲の方、近隣住民の皆さまに思わぬ怪我やトラブルを引き起こす可能性があります」と指摘。
続けて「また、無断で所属アーティスト・タレントにカメラを向けて撮影やビデオ通話をしたり、隠れて動画や写真を撮影したり、その動画・画像や遭遇した場所をSNSなどに投稿したりする行為も目立っております。加えて、SNS上において憶測や誤情報の拡散、また個人への誹謗中傷を含む悪意のある内容の投稿も多数確認されております」と伝えた。
その上で「これらは、本人および関係者の心身に悪影響を及ぼす可能性があり、プライバシーを著しく侵害する極めて悪質な行為です。弊社では、これらの行為に対し、警察や弁護士と連携し、法的措置を含む厳正な対応を進めております。すでに複数の事案について、特定された一部該当者に対しては警察や弁護士より警告を実施しております。今後も所属タレントの安全確保のため、悪質な行為には断固たる措置を講じる所存です」と呼びかけている。
■全文
【大切なお願い】プライバシー侵害、SNS上での誹謗中傷について
平素より、LDH JAPAN所属タレントを応援いただき誠にありがとうございます。
現在、事務所や関連店舗周辺、近隣店舗内などにおける出待ち・入待ち行為、遭遇情報をSNSなどで発信する行為が多数確認されております。
急な接触や駆け寄りは、所属アーティスト・タレントやスタッフのみならず、応援してくださっている皆さまや周囲の方、近隣住民の皆さまに思わぬ怪我やトラブルを引き起こす可能性があります。
また、無断で所属アーティスト・タレントにカメラを向けて撮影やビデオ通話をしたり、隠れて動画や写真を撮影したり、その動画・画像や遭遇した場所をSNSなどに投稿したりする行為も目立っております。
加えて、SNS上において憶測や誤情報の拡散、また個人への誹謗中傷を含む悪意のある内容の投稿も多数確認されております。
これらは、本人および関係者の心身に悪影響を及ぼす可能性があり、プライバシーを著しく侵害する極めて悪質な行為です。
弊社では、これらの行為に対し、警察や弁護士と連携し、法的措置を含む厳正な対応を進めております。すでに複数の事案について、特定された一部該当者に対しては警察や弁護士より警告を実施しております。今後も所属タレントの安全確保のため、悪質な行為には断固たる措置を講じる所存です。
一方で、多くの皆さまがルールやマナーを守り、温かい応援を送ってくださっていることに、心より感謝申し上げます。
皆さまのご理解とご協力が、所属アーティスト・タレント本人および関係者の安心につながっております。
引き続き、LDH JAPANおよび所属アーティスト・タレントへの温かいご声援を賜りますよう、お願い申し上げます。
株式会社LDH JAPAN
