17日(月)午後は、寒冷前線が通過した影響で広く雨が降り気温が急降下しました。

また、17日(月)朝も冷え込みの強まったところがありました。阿賀町津川では-0.6℃まで気温が下がり、今シーズン初めて県内で『冬日』になりました。



18日(火)は、雪の降るところがありそうです。



◆18日(火)午前9時の予想天気図

日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となり、この時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。県内は断続的に雨雲が流れこんで、山沿いだけでなく平地でも次第に雪になるところがありそうです。



◆今後の天気の移り変わり

17日(月)夜9時は、全県的に雨が降りやすくカミナリを伴って雨脚が強まるところもあるでしょう。

時間を進めると、夜間も断続的に雨が降り、山沿いでは雪に変わるところもあるでしょう。



18日(火)朝は、山沿いでは雪の降るところが多くなりそうです。日中も山沿いでは雪・平地は雨が降りますが、夕方以降は小千谷など内陸でも雪が混じりそうです。



そして、夜になると山沿いでは雪の降り方が強まり本格的に積もる恐れがあります。



◆予想降雪量

17日(月)夜～18日(火)朝にかけては各地0cmの見込みで、降っても積もるほどにはならないでしょう。

ただその後、18日(火)朝～夕方にかけては上・中・下越の山沿いでは最大10cmの予想となっています。ただ、18日(火)夜から雪の降り方が強まり積雪が増える恐れがあります。



寒気の影響で急に厳しい寒さがやってきそうです。



◆長岡市の18日(火)の予想気温

朝から日中にかけてもほとんど気温が上がらない見通しで、昼間でも一桁台で12月中旬並みの寒さになるでしょう。

さらに、夜は2℃前後まで気温が下がり、雪が降ってもおかしくないくらいの震える寒さになりそうです。



マフラーや手袋があってもいいかもしれません。冬本番の装いでお出かけください。