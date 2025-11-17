2025年11月18日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
あいまいな態度にツキあり。無理に結論づける必要はなさそう。
11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
早起きして部屋を掃除しよう。運気アップにつながるはず。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
人に貸したお金を取り戻すなら今日。下手に出るのがおすすめ。
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
計画的に行動すること。プラン通りにできれば安泰確実！
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
将来について迷いがち。父親など年上の男性の言葉に注目して。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
接する人が多ければ多いほど、ラッキーな1日になるはず。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
人間関係がスムーズに。興味を引かれた人に声をかけよう。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
大幸運日。クジやクイズに挑戦すると、大当たりの可能性が。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
友人と外出を。新しい友人とも仲良くなれて幸せな気分に。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
タメになる情報をゲットできそう。友達に連絡を取ってみること。
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
束縛から解放された気分に。ハイテンションで過ごせそう。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
スポーツに幸運あり。観戦でも、自分でやってみるのもおすすめ。
