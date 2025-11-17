国内外あわせて約300店舗を展開する博多ラーメンの代表格「一風堂」が、鹿児島に初進出することが明らかになりました。場所は鹿児島市のアミュプラザ鹿児島。12月5日にオープンします。



（間世田桜子キャスター）

「朝晩冷え込んできました。寒くなるとあつあつのラーメンが恋しくなる方もいらっしゃるかもしれません。人気の「一風堂」が12月、アミュプラザ鹿児島にオープンすることになりました」





12月5日、鹿児島市のアミュプラザ鹿児島、本館5階にオープンするのは、ことし創業40周年の「一風堂」です。福岡市発祥の豚骨ラーメン店で、国内外合わせて約300店舗を展開しています。豚骨特有の臭みを抑えながらも、まろやかでなめらかなスープと、心地よい噛みごたえの細麺が特徴です。人気メニューは、豚骨スープをシンプルに味わえる「白丸元味」や、にんにくの風味が効いた香油と辛味噌を加えた「赤丸新味」。とろっとろの煮卵も食欲をそそります。大人気ラーメン店のオープンについて、街の人は…（女性）「ここ（アミュプラザ）に？うれしい、行きたいです。子どもがいると「どこいく？」というと「ラーメン」となるので」県外で食べたことがあるという人も。（女性）「1回あります。おいしかったです。麺が美味しかった。博多ラーメンのバリカタ」（男性）「濃くてめちゃくちゃおいしい。濃いのが好きなら行ったほうがいい」（アミュプラザ鹿児島 大内田ななさん）「普段味わうことのない味になってくると思いますので鹿児島ラーメンとは違った楽しさを感じてほしい」「一風堂」は、12月5日の午前11時にアミュプラザ鹿児島にオープンします。