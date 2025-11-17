加藤綾菜、体調不良で出演辞退の夫・加藤茶との最新ショット公開「元気で安心」「無理はしないように」
コメディアン・加藤茶さんの妻である加藤綾菜さんは11月16日、自身のInstagramを更新。体調不良により、イベントへの出演を辞退した茶さんとの最新ショットを公開しました。
【写真】体調回復の加藤茶＆綾菜
ファンからは心配の声が寄せられていましたが、今回綾菜さんが公開したツーショットで、茶さんは元気そうな姿を見せています。
コメントでは「おー！リアル加藤茶さん」「加トちゃん、元気で安心しました」「加トちゃんが、元気にリカバリーして、よかったね 綾菜ちゃんのラブが通じたのよ」「無理はしないようにして下さいね」「これから年末と忙しくなると思います、お二人とも体調気をつけて下さいね」「素敵なおふたりですね」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「綾菜ちゃんのラブが通じたのよ」綾菜さんは「広島でトークショーでした」とつづり、5枚の写真を投稿。1枚目が、茶さんとのツーショットです。茶さんは10日、自身のX（旧Twitter）で「11月12日より開催される『ザ・ドリフターズ展』にオープニングゲストとして出演予定でしたが、体調を崩してしまい、残念だけど大事をとって出演を見合わさせていただくことになりました」と報告。「寒くなってきたけど、みんなも風邪ひくなよ！」と、おなじみのせりふで締めくくっていました。
「元気になりました」報告茶さんは15日、「皆さん心配おかけして すんずれいしました。元気になりました」と報告。「明日11月16日広島でトークショーします」と、告知もしていました。今後も元気に活躍してくれることを願います。
