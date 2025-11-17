ジャズを通してまちを盛り上げるイベント「NAGASAKI CITY JAZZ 2025」が、15日と16日に長崎市で開催されました。

音楽で長崎市の活性化を目指すイベント「NAGASAKI CITY JAZZ」。

市民が文化に触れる機会を増やし、まちを盛り上げようと去年に続き、3回目の開催です。

長崎市出身のジャズピアニスト 平戸祐介さんが総合プロデューサーを務めました。

（総合プロデューサー 平戸祐介さん）

「長崎の音楽シーンを盛り上げていきたい。長崎の町自体も100年に一度の変革期なので、その波にジャズも乗っていきたい」

「ながさきピース文化祭」の人材育成プロジェクトの一環で、約半年間、平戸さんにジャズピアノの指導を受けてきた若者が成果を発表。

会場から大きな拍手が送られました。

（来場者）

「娘が出演しているので見に来た。楽しくジャズを演奏してくれたらと。音を楽しんでいる姿が、吹奏楽部とはまた違った楽しみがあると思う」

（来場者）

「毎年来ている。やっぱり面白い、曲もいいし。こういうイベントは積極的にしてもらいたいし、積極的に参加したい」

今年は新たに「平和町商店街」などでも開催され、会場が市内8か所に拡大。

ジャズの音色が人と町を温かく包み込みました。