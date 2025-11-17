【驚愕】喉の調子が悪い小3息子→詩的すぎる「症状の説明」に10万いいね「素敵な表現」「私にも分けて」【ママリ】

ハスキーボイスの息子が放った「名言」

歩傘さんの小学3年生の息子さんは、鼻風邪から喉を痛めて声がハスキーに。「喉の調子どう？」と声をかけたところ…。

鼻風邪経由で喉をやられハスキーボイスになっている小3息子に「喉の調子どう？」と尋ねたら、少し考えるような間が空いた後「…のどにお花がさいてたら、全部かれるくらい、かさかさ」という説明が返ってきて、8歳児の語彙力振り絞った表現が最高だった。

「…のどにお花がさいてたら、全部かれるくらい、かさかさ」この表現が小学3年生でできるというのは、すごい語彙力を感じます。まさに日常の中の一言が、心を打つ瞬間ですね。



この投稿には「将来、何かの表現者になれるかもしれない」「その語彙力私にも分けてください」といったリプライがついていました。子どもの感じ取る力や言葉にする力が、改めてすごいと感じさせてくれる投稿でした。

