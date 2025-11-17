環境問題に取り組む熊本県芦北町の高校生たちが、うたせ船の体験ツアーを企画しました。

【写真を見る】「海の貴婦人」出航！ 高校生達が企画した「うたせ船」のツアーで海の再生を体験 熊本県芦北町

白い帆に風を受けて海上を走る帆船、うたせ船。

「海の貴婦人」と呼ばれる芦北町観光のシンボルです。

11月16日、うたせ船が出航したのは「Jブルークレジット サンクスツアー」。芦北高校など6つの団体が企画した体験ツアーです。

招待された人「乗るのも初めて、近づくのも初めてだったので、こんな船なんだというのが、今日初体験」

Jブルークレジットとは、海が吸収するCO2（ブルーカーボン）を定量化して、企業などが社会貢献活動の一環としてクレジットを購入できる制度です。

今回は、実際に芦北の海を見てもらおうと、クレジットを購入した企業の中から8団体13人がうたせ船に招かれました。

「アマモ」で故郷を守りたい 高校生の挑戦

芦北高校は海草の一種「アマモ」を20年以上栽培して海の再生に取り組んでいて、熊本県内の企業などとも連携し、県で初めて「Jブルークレジット」を取得しました。

招待された人「自分たちの故郷を守るという意味でも、後輩たちに会社全体にも共有して広げていきたい」

招待された人は乗船の他、芦北高校で海草の「アマモ」の種植なども体験しました。

芦北高校は、こうした活動を今後も続けていきたいとしています。

芦北高校生「アマモの面積を広げて、ブルーカーボンのクレジット量を増やして、今回のような活動ができたらいいなと、思っています」