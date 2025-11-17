日テレNEWS NNN

写真拡大

【ポイント】

・寒冷前線が通過したあと、18日（火）は強い寒気が南下。

・冬の到来で、北日本の日本海側は広く雪。大雪も。

・東北南部や北陸も初雪か？積雪による交通障害に注意。

・西〜東日本も一気に冬の寒さ。冬のコートが必要に。

【全国の天気】

寒冷前線が通過したあと、18日（火）は強い寒気が南下するでしょう。北日本の日本海側では次第に雪に変わり、東北南部や北陸でも初雪となる可能性があります。北海道や青森では大雪となるほか、積雪となる地域が多くなりますので、冬用のタイヤが必要になりそうです。

太平洋側の各地は晴れて、空気が乾燥しますが、一気に冬の寒さとなるでしょう。18日（火）の最高気温は大阪で15度と12月上旬並み、福岡は12度と12月中旬並みの寒さでしょう。今シーズン一番の寒さになる所もありそうです。

■最大瞬間風速（18日）
北海道　30メートル

■24時間降雪量（〜18日夕方）
北海道　50センチ
青森　　60センチ

■予想最小湿度（18日）
東京　　41％
大阪　　43％
広島　　33％
高知　　32％

■予想最低気温（前日差）
札幌　　-1度（ -6 11月下旬）
仙台　　 5度（ -1 平年並み）
新潟　　 6度（ -1 平年並み）
東京　　10度（±0 11月上旬）
長野　　 4度（＋1 平年並み）
名古屋　 9度（±0 平年並み）
大阪　　11度（±0 平年並み）
広島　　 9度（ -2 平年並み）
高知　　10度（ -3 平年並み）
福岡　　10度（ -2 平年並み）
鹿児島　12度（ -3 平年並み）
那覇　　21度（ -4 11月上旬）

■予想最高気温（前日差）
札幌　　 2度（-12 12月中旬）
仙台　　 9度（-13 12月上旬）
新潟　　10度（-10 12月上旬）
東京　　15度（ -7 11月下旬）
長野　　 8度（-13 12月上旬）
名古屋　15度（ -6 11月下旬）
大阪　　15度（ -6 12月上旬）
広島　　15度（ -6 11月下旬）
高知　　18度（ -6 11月下旬）
福岡　　12度（ -9 12月中旬）
鹿児島　16度（ -6 12月上旬）
那覇　　22度（ -5 12月中旬）

【週間予報】

19日（水）にかけて、北日本に強い寒気が居座り、日本海側を中心に雪が続きそうです。平地でも積雪の多くなる地域がありますので、車の運転などは十分ご注意ください。20日（木）は寒気が弱まり、北陸や山陰で回復するでしょう。

一方、太平洋側の各地は空気の乾燥した状態が続きますが、週半ばは師走の寒さで、今季一番の寒さになる所もあるでしょう。23日（日）は全国的に穏やかな晴天で、紅葉狩り日和となりそうです。