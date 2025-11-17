¥ª¥Õ¤Ê¤Î¤Ë¡ÈµÙ¤ß¤Ê¤·¡É¡Ä¥É·³¥¹¥Í¥ë¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡¡Èþ¿ÍºÊ¤ÈÍá¤Ó¤¿´¿À¼¡ÖÆ¯¤¤¹¤®¡×
¥·¥¢¥È¥ë½Ð¿È¤Î¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤¬¡Ä
¡¡¤»¤ï¤·¤Ê¤¤¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢NFL¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥é¥à¥ºÀï¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¾Ð¡×¡ÖÂçË»¤·¤À¤Í¾Ð¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥Í¥ë¤ÏÆ±¤¸¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òËÜµòÃÏ¤ËÃÖ¤¯¥é¥à¥º¤Ë±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Á¡¢Áª¼ê¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¸òÎ®¡£»î¹ç¤ÏºÊ¤È»Ò¤É¤â¤È´ÑÀï¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¥È¥í¥ó¤Ë±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¤Î¥¹¥Í¥ë¤¬Æ¯¤¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤w¡×¡Ö¥¹¥Í¥ë¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ÆÁð¡×¡Ö¥¹¥Í¥ëÁª¼ê¤Á¤ã¤ó¤È¿²¤Æ¤ëw¡©¡×¡Ö¥¹¥Í¥ë¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥óµÙ¤á¤Æ¤ë¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°ÜÆ°¡£3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Ë»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥¹¥Í¥ë¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Î¹ëÅ¡¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¡¢4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Ë¤ÏÊÆ¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥À¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤È¡Ö¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë½Ð±é¡¢5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤ÏNBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î»î¹ç¤ËË¬¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë¤ÏNHL¥¥ó¥°¥¹Àï¤â´ÑÀï¤·¤¿¡£
¡¡°ì¿Í¤Ç4Âç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¡ÈÀ©¤¹¤ë¡É¤Ê¤ÉÂçË»¤·¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢11·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤À°ì¿ç¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤Î¸å¡¢8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤Ë¤ÏÊÆ´ë¶È¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡×¼Ò¤Î1Ëü6749¥É¥ë¡ÊÌó257Ëü±ß¡Ë¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤³¤ì¸«¤Æ¤è!!¡¡²¶¤â¤ä¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¿²¤é¤ì¤¿¤¼¡ª¡×¤Èµã¤¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¥é¥à¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¡£¥¹¥Í¥ë¤Ï¥·¥¢¥È¥ë½Ð¿È¤Ç¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë