正月の実家帰省でピリつく夫VS実母→「男の人って…」“余計な一言”もうやめて！｜夫と実母は仲が悪い【ママリ】

穏やかな正月の朝の雰囲気も、そう長くは続きませんでした。洗濯物や料理に対する母の指摘に納得いかない様子の夫。二人のすれ違いはますますひどくなっていく一方です。『夫と実母は仲が悪い』第3話をごらんください。

帰省初日から起こってしまった夫と母の摩擦。裕子はなんとか平和を保とうと、必死に二人の間を取り持とうとしますが...

危うい均衡

帰省二日目の昼下がり。窓からは暖かな冬の陽射しが差し込んでいて、昨夜の気まずい雰囲気が嘘のように穏やかでした。リビングでは母がきっちりとした手つきで洗濯物を畳み、私はキッチンで昼食の支度をしていました。そして、夫は食器を片付けてくれています。





それぞれの正しさ

それだけ見れば、どこの家にもある平和な正月の風景でした。けれど、私には分かっていました。この静けさは、いつでも崩れる危うい均衡の上にあることを。母「あら、このタオル、畳み方が少し違うわね」私「あ、ごめん。後で直しておくね」夫「さっき僕がやりました。畳み方が違ってましたか？」母「いえ、助かるけど……男の人って、どうしてもこういうの苦手でしょ」その言葉に、夫の手が一瞬止まり、微妙な間が流れました。私は慌てて笑って、「手伝ってもらってるだけでありがたいよ」と言いましたが、母は小さくため息をつきました。夫は手に持っていた皿を置いて、母の元へ行き、黙ってタオルを畳み直しました。その背中に、言葉にならない不満が滲んで見えるようでした。

気まずさを振り払うように、私は味噌汁を温め始めました。味噌の香りが立ち上ると、母が背後から覗き込んできました。



母「味見、もうした？塩分、ちょっと多くない？」

私「あ、まだ途中で……」

母「去年も少し濃かったのよ。お父さん、血圧高いんだから」

夫「そんなに濃くないと思いますけど」



その一言で、空気がまた凍りました。夫は穏やかに言ったつもりだったのでしょう。でも、その声には少し棘がありました。



母「そう。でも、あなたたちは若いから気づかないのよね」

夫「いえ、そういうことでは……」

私「ねぇ、もう少し優しく言い合わない？」



そう言いながらも、私は心底焦っていました。この二人の会話のテンポが少しでもずれると、何かが壊れてしまいそうでした。



母が鍋をのぞきこみながら、「ちょっと水を足しておくわね」と勝手におたまを持ったその瞬間、夫が少しだけ眉を上げました。何も言うことはありませんでしたが、その表情がすべてを物語っていました。



この家の中では、小さな緊張感が静かにくすぶり続けていました。そんな重苦しい空気の中、私は鍋から立ち上る湯気を見つめながら、深く息をつきました。



洗濯物も料理も、些細なことなのに、どうしてこんなに空気が重くなるのだろう。母も夫も、どちらも悪気があるわけじゃない。ただ、互いの「正しさ」が少しずつ擦れ合って、棘になっているだけ。



しかし二人の微妙な距離感と小さな摩擦が、帰省中はずっと消えそうにありませんでした。

あとがき：板挟みの戸惑い

板挟みになり、どうしたらいいかわからなくなってしまうというような経験は、きっと誰にでもあるのではないでしょうか？誰も悪くないけれど、感じる違和感や緊張が日常に影を落とします。次回は、その張り詰めた空気がついに表面化することになります。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

イラスト：まい子はん

記事作成: _x_rk_

（配信元: ママリ）