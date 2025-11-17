NiziUマコ、体調不良で生放送出演を急遽見合わせ 8人でのパフォーマンスへ
【モデルプレス＝2025/11/17】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMAKO（マコ）が体調不良により、17日放送のTBS「CDTVライブ！ライブ！」（月曜よる7時〜）への出演を見合わせることがわかった。同日、番組公式X（旧Twitter）を通じ発表された。
【写真】NiziUマコの久々ロングヘア
公式Xでは「本日の『CDTVライブ！ライブ！』にご出演予定だったNiziU・MAKOさんですが、体調不良のため番組への出演を見合わせることになりました」と発表。これを受け、NiziUはメンバー8人での出演となることを伝え「MAKOさんに、またご出演して頂ける日をスタッフ一同楽しみにしております」と結んでいる。（modelpress編集部）
◆マコ、体調不良で「CDTV」欠席
