Ä«Ä¹Èþºù¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë¡×2ÅÙÌÜ¤Î¿³ºº°÷¤â¶ÛÄ¥¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¡×¥¢¥¤¥É¥ë·Ð¸³¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/17¡Û¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«Ä¹Èþºù¤¬¡¢³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦RIZIN¤Î¥ê¥ó¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë2026¡×ºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê11·î17Æü³«ºÅ¡Ë¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ï½ª±é¸å¤ÎÄ«Ä¹¤òÄ¾·â¤·¡¢¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿´¶ÁÛ¤ä¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÈþ½÷Â·¤¤¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë¡×ÁÇÈ©µ±¤¯°áÁõ¤Ç½¸·ë
¡½ ¿³ºº°÷¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÜÆü¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«Ä¹¡§º£²ó¤Ç2²óÌÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ëè²ó¤³¤Á¤é¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë·ü¤±¤ë¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤â¥¦¥ë¥¦¥ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¿³ºº¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁª¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ä«Ä¹¡§°µÅÝÅª¤ËÁÒÂô¤·¤¨¤ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ê¼«¸ÊPR¤Ç¡Ë¤ª¾Ð¤¤¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¤«¤é¤â¤¦²¿¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£¸å¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Ä«Ä¹¤µ¤ó¤â²áµî¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä«Ä¹¡§¶²¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï7Ç¯¤°¤é¤¤¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤â²Î¤âÁ´¤¯ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â²¿¤è¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬1ÈÖ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿Êý¡¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ä«Ä¹¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä«Ä¹¡§Äü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÀäÂÐÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Äü¤á¤ºÁ°¸þ¤¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤éÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬1ÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼¡¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½é¿´¤òËº¤ì¤º¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î»î¹ç¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ð¥¦¥È¥ë¡¼¥ë¡¢¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ç»î¹ç¤òÅ¸³«¤¹¤ëRIZIN¡£¤½¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë¡×¡£ºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ìó500¿Í¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é2¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿33¿Í¤Î¸õÊäÀ¸¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¼«¸ÊPR¡¢¥¦¥©¡¼¥¯¥¥ó¥°¡¢¥À¥ó¥¹¡¢ÆÃµ»ÈäÏª¤Ê¤É¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯¡Á2021Ç¯¤ËSKE48¡¦¥Á¡¼¥àE¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀî²Ö²»¡¢SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼60Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦²Æ²ê¤¹¤º¡¢¤Û¤«ÁÒÂô¤·¤¨¤ê¡¢À¶¿å¥µ¥Ë¡¢µÌÏÂÆà¡¢¿·ÅÄÈÞÆà¡¢¾¾ËÜ¿¿ºÌ¡¢µÚÀî¼Â·ë¤Î8¿Í¡£¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë2025¡×·ÑÂ³¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëRIKO¡¢½ÐÄ®°ÉÆà¡¢²ÖÇµ°áÈþÍ¥¡¢Éð°æ¤µ¤é¡¢ÄÍ±Û°¦¼Â¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·×13¿Í¤¬¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë2026¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²óÁª¤Ð¤ì¤¿13¿Í¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥ß¡¼¥ß¥å¡¼¥º¡ÊMi-muse by Mi-glamu¡Ë¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò³«ÀßÍ½Äê¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1998Ç¯5·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£HKT48¡¦AKB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤ËµòÅÀ¤òÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤«¤éÅìµþ¤Ë°Ü¤·¡¢¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÈþ½÷Â·¤¤¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë¡×ÁÇÈ©µ±¤¯°áÁõ¤Ç½¸·ë
¢¡Ä«Ä¹Èþºù¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¿³ºº°÷¤â¶ÛÄ¥
¡½ ¿³ºº°÷¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÜÆü¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡½ º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ä«Ä¹¡§°µÅÝÅª¤ËÁÒÂô¤·¤¨¤ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ê¼«¸ÊPR¤Ç¡Ë¤ª¾Ð¤¤¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¤«¤é¤â¤¦²¿¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£¸å¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Ä«Ä¹¤µ¤ó¤â²áµî¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä«Ä¹¡§¶²¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï7Ç¯¤°¤é¤¤¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤â²Î¤âÁ´¤¯ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â²¿¤è¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬1ÈÖ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡Ä«Ä¹Èþºù¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿Êý¡¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ä«Ä¹¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä«Ä¹¡§Äü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÀäÂÐÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Äü¤á¤ºÁ°¸þ¤¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤éÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬1ÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼¡¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½é¿´¤òËº¤ì¤º¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë2026¡×13¿Í·èÄê
Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î»î¹ç¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ð¥¦¥È¥ë¡¼¥ë¡¢¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ç»î¹ç¤òÅ¸³«¤¹¤ëRIZIN¡£¤½¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë¡×¡£ºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ìó500¿Í¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é2¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿33¿Í¤Î¸õÊäÀ¸¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¼«¸ÊPR¡¢¥¦¥©¡¼¥¯¥¥ó¥°¡¢¥À¥ó¥¹¡¢ÆÃµ»ÈäÏª¤Ê¤É¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯¡Á2021Ç¯¤ËSKE48¡¦¥Á¡¼¥àE¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀî²Ö²»¡¢SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼60Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦²Æ²ê¤¹¤º¡¢¤Û¤«ÁÒÂô¤·¤¨¤ê¡¢À¶¿å¥µ¥Ë¡¢µÌÏÂÆà¡¢¿·ÅÄÈÞÆà¡¢¾¾ËÜ¿¿ºÌ¡¢µÚÀî¼Â·ë¤Î8¿Í¡£¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë2025¡×·ÑÂ³¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëRIKO¡¢½ÐÄ®°ÉÆà¡¢²ÖÇµ°áÈþÍ¥¡¢Éð°æ¤µ¤é¡¢ÄÍ±Û°¦¼Â¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·×13¿Í¤¬¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë2026¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²óÁª¤Ð¤ì¤¿13¿Í¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥ß¡¼¥ß¥å¡¼¥º¡ÊMi-muse by Mi-glamu¡Ë¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò³«ÀßÍ½Äê¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ä«Ä¹Èþºù¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1998Ç¯5·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£HKT48¡¦AKB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤ËµòÅÀ¤òÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤«¤éÅìµþ¤Ë°Ü¤·¡¢¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û