ぽっこりおなかに「ご懐妊ですか？」うっかり失言…次に会ったときの謝り方は？【ママリ】

ぽっこりおなかに“ご懐妊ですか？”と聞いてしまった…どう謝ればいい？

おなかがぽっこりされている方に「ご懐妊ですか？」と失礼な質問をしてしまい、謝りたいがどうすればいいか迷っています。次回会ったときの対応方法を教えてください。

失礼なことを聞いた方に、謝りたいのですが、どう謝っても失礼の上塗りになりそうです。



お洋服で、おなかがぽっこりされてみえて、「ご懐妊ですか？」とふと聞いてしまいました。なんでそんなこと聞いてしまったのか自分でもわからないのですが…日頃そういうワードはださないよう気を付けていたのに…😱

「着ぶくれしちゃって〰️」と笑って流してくれたようにみえましたが、わたしはその場でフォローすればいいのか、謝っていいものなのかわからず、思考停止してしまいました。

次に会われたときに謝りたいと思ったのですが、どう謝っても失礼にあたるかなと…😱



みなさんなら、次回会われたときどうするか、教えていただけますか？

勘違いで「ご懐妊ですか？」と聞いてしまい、ヒヤリとしたママさん。デリケートな言葉だからこそ、その後に謝るべきか、触れない方がよいのか迷ってしまいました。今回は、実際に寄せられた相談と、先輩ママたちのリアルなアドバイスをご紹介します。

不用意な言葉をかけてしまい、その後の対応に悩んでいる投稿者さん。ぽっこりしているおなかを見て「ご懐妊ですか？」と質問してしまい、相手は笑って受け流してくれたように見えたものの、本人は謝るべきか迷い続けているそうです。次に会うとき、どう伝えるのが良いのか――。デリケートなこの問題に、周りのママからさまざまな意見が寄せられました。

ママたちから寄せられた回答

質問に対してママから寄せられた声をピックアップしてご紹介します。

何もなかったかのように自然に接する

仰る通りその場でうまくフォローなり謝るなりできなかったならもうそれ以上その話に触れるのは失礼にしかならないのでもう何もなかったかのように接するしかないかなと思います…

謝りたい、というのは結局「そんなつもりじゃなかった…」という気持ちを押し付けるだけになるので…自分が謝ってスッキリしたいだけになっちゃいます。相手に「この人失礼だな」と思われながらこのまま行くしかないかなと…

謝りたい気持ちがあっても、あえて話題に触れないのも配慮の一つ。無理に話を蒸し返さず普段通りに接することで、相手にも気まずさを残さず過ごせるかもしれません。

相手の気持ちに配慮してさらっと謝る

その時謝らずに終わってしまったなら、次会った時にさらっと謝ったらいいんじゃないかなと思います^^

「この間、変なこと聞いちゃってほんとすみません💦 なんて失礼なこと言ってしまったんだってあのあとずっと気になってて、、、」

とか言えば、あー全然気にしないでー！とか言ってくださるんじゃないですかね？

失礼なことを言ってしまったと事実を認めて、素直に伝える一言ですね。「言ってしまって気になってた」という正直さが、お互いのわだかまりを解いてくれそうです。

そっと流すのが大人の配慮

自分が相手の立場だったら、謝ることで蒸し返さないでと思います。少なからず恥ずかしい思いはされたでしょうし、また恥ずかしい思いさせますよね。

相手が恥ずかしい思いを抱いた気持ちを尊重し、次に会った時もあえて謝らずその話題を追わない選択ですね。謝罪が逆にその場の空気を重くしてしまうことも考えられます。そっと流すことで相手にまた不快な気持ちをさせずに済むかもしれません。

デリケートな話題は、蒸し返さないのも配慮のひとつ

今回の相談では、「どう謝るのが正解か」よりも「蒸し返さずに普段通り接した方が波風立たない」という意見が多く寄せられていました。デリケートな話題は、あえて触れないことが相手への配慮になる場合もあります。もちろん、どうしても気になるときは軽く一言添えるのも一つの手ですが、基本は自然体を心がけることが大切。



無理に謝って自分だけスッキリするよりも、相手の気持ちに寄り添う姿勢が関係を穏やかに保つポイントになりそうです。

