きのう投開票が行われた、射水市議会議員選挙の当選者にきょう、当選証書が手渡されました。今回の選挙では新人の女性2人が当選し、射水市議会では4年ぶりに女性議員が誕生しました。



当選証書付与式はきょう、射水市役所で行われました。



射水市議会議員選挙は、定数が2議席減り20議席となった中、30人が立候補し激戦となりました。



選挙の結果、現職13人、元職2人、新人5人が当選しました。





トップ当選は、2244票を獲得した共産党の元職で前県議会議員の津本二三男さんでした。日本共産党 津本二三男さん「期待に応えれるように、ひとりではなかなか難しいこともあるので、多くの人とみんなで、市民の皆さんと力も合わせて頑張っていきたいなと思ってます」また、新人女性2人が当選し、射水市議会では4年ぶりに女性議員が誕生しました。無所属・自民推薦 井相田礼子さん「時代の流れとともに、多様化が進んでおりますので、男性目線、女性目線、またシニアの目線であるとか、若者の目線であるとか、いろいろな視点からのアプローチを市民の皆さんからいただいて、市政に反映することが重要と考えております」投票率は、前回を0.63ポイント上回る55.21パーセントでした。射水市議会議員の新しい任期は、今月27日から4年間です。