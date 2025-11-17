トヨタ新「“4WD”コンパクトスポーツ」に反響殺到！ 1.6リッターで「300馬力超え」＆全長4m以下ボディの「4人乗りモデル」に「高いけど納得」「妥当」の声も！ 走行性能強化の「GRヤリス Aero performance package」が話題に

走りの深化に注目集まる

TOYOTA GAZOO Racing（TGR）は2025年9月12日、3ドアハッチバックスポーツカー「GRヤリス」の新モデル「Aero performance package（エアロパフォーマンスパッケージ）」を発表しました。

空力性能を高めた進化形として、走りを追求するユーザーの間で注目を集めています。

1.6リッターで300馬力超え！

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「“4WD”コンパクトスポーツ」です！ 画像で見る（77枚）

GRヤリスは2020年9月に登場した4WDスポーツモデルで、ベースとなる「ヤリス」に、トヨタがラリーや耐久レースで培ってきた技術を惜しみなく投入した一台です。

専用プラットフォームに加え、1.6L直列3気筒ターボエンジンと4WDシステム「GR-FOUR」を搭載。軽量かつ高剛性なボディによって、走行性能に特化したモデルとして高い評価を得てきました。

ボディサイズは全長3995mm×全幅1805mm×全高1455mmで、乗車定員は4名。重量は1240〜1300kgとされ、コンパクトながら本格的なスポーツ性能を備えています。

今回のエアロパフォーマンスパッケージは、上級「RZ“High performance”」と競技ベース「RC」グレードに設定可能な新仕様です。

主な装備は全6点で、なかでもダクト付きアルミフードはGRMNヤリスと同形状のダクトを備え、高速走行時にエンジンルーム内の熱を効率的に排出します。

そのほか、フロントリップスポイラー、フェンダーダクト、可変式リアウイングに加え、燃料タンクアンダーカバー、リアバンパーダクトなど、細部まで空気の流れを意識した設計が施されています。

なお、エアロパフォーマンスパッケージの価格（消費税込）は、RZ“High performance”が6速MT仕様で547万5000円、GR-DAT仕様で582万5000円。

RCは6速MT仕様が405万5000円、GR-DAT仕様が440万5000円に設定されています。

※ ※ ※

販売店では発表直後から問い合わせが急増。「実車はいつ見られる？」「試乗できるのか？」といった声が多く、注目度の高さが際立っています。

SNSでも「304馬力は本気すぎる」「GR-DAT試してみたい」「空力パーツがガチ」といった性能面への期待が広がっており、「580万は高いけど納得」「この装備なら妥当」といった価格に対する理解も見られます。

さらに、「GRヤリスの進化版って感じ」「この仕様はコアファン向け」「見た目も走りも尖ってる」といったGRブランドらしい尖り方への支持も多く、単なる追加装備ではなく“走りの深化”を体現する一台として受け止められています。

今後も、トヨタのGRシリーズが生み出す“本気の一台”に、ユーザーの期待はますます高まっていきそうです。