富山県の今後の地域交通戦略を話し合う会議できょう、鉄道についての部会が開かれました。富山地方鉄道は一部区間について、自治体からの支援がなければ廃線とする方針を示していて、出席者からは「時間をかけてしっかりと議論すべき」といった意見が相次ぎました。



県地域交通戦略会議の鉄軌道サービス部会には、県の担当部署や鉄道会社の関係者、それに有識者が出席しました。





富山地方鉄道は、本線の「滑川ー宇奈月温泉間」と、立山線の「岩峅寺ー立山間」について、今年12月末までに沿線自治体から運営支援の意思表示がなければ、廃止を届け出る方針を示しています。きょうの会合で富山地鉄の新庄一洋専務は、コロナ禍以降、乗客数が回復していないことや、燃料費の高騰などの要因が重なり、鉄道線は「事業として成り立たない状況」と改めて説明しました。これに対し、富山大学の本田豊教授は「交通ネットワークの維持の観点から、十分な議論の時間をかける必要がある」と意見を述べました。また、部会長の関西大学・宇都宮浄人教授は「公共サービスとしての鉄道を公的資金の投入も含めて、しっかり支え、十分に議論する時間が必要だ」と指摘しました。会合の終了後、新庄専務は。富山地鉄 新庄一洋専務「公共（サービス）としてここは必要だから、財源を確保する。しっかり役割分担、責任分担を示していただけると、事業も公共としての立場、民間としての立場、両方で努力しながらできるんでないかなと考えています」このように述べ、今後の検討会で協議を進めたい考えを示しました。