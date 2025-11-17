JO1川西拓実“ぶりっ子顔”でNG乗り切る!? 桜井ユキが暴露「こうやって皆さんに愛されているんだな」
グローバルボーイズグループ・JO1の川西拓実、俳優の桜井ユキが17日、都内で行われたWOWOW『連続ドラマW シャドウワーク』（11月23日午後10時より放送・配信スタート）の完成報告会に出席した。
【動画】JO1川西拓実、桜井ユキに“ぶりっ子”キャラをイジられタジタジ！？
本作は、江戸川乱歩賞作家・佐野広実による同名小説が原作。DV被害を受けた女性たちが江ノ島のシェアハウスで“生き直す”姿と、房総で起きた女性の不審死を追う刑事コンビの視点が交錯する、ヒューマン・ミステリーだ。
主人公・紀子（のりこ）を演じる多部未華子のほか、シェアハウスを運営する昭江役に寺島しのぶ、シェアハウスの住人たちをトリンドル玲奈、上原実矩、須藤理彩らが演じる。被害者たちをシェアハウスへ導く看護師・路子役に石田ひかり。一方で、館山で発見された女性の変死事件を追うのが、もう一人の主人公ともいえる刑事・北川薫役に桜井ユキ、後輩刑事・荒木役に川西拓実（JO1）。やがて“シェアハウス”と“捜査線上の事件”は思わぬ形でつながり、物語は女性たちの“究極の選択”へと向かっていく。
この日も豪華キャスト陣とともに登壇した川西は「まず役者さんの名前を見て、自分で大丈夫かなとなるほどの方々でした。正直、めちゃくちゃビビっちゃって、心配が先走ってしまった」とクランクイン前の素直な心境を吐露。それでも「そこは関係なくいつも通り全力でやることを心がけました」と笑顔で話した。
バディを演じた桜井とは共演シーンも多く「撮影裏での部分だったり、お芝居の部分だったりで引っ張っていただいた。本当の先輩のように勉強になることばかりで感謝しています」とリスペクトのまなざしを向ける。これには桜井も「ありがとうございます！」と喜んでいた。
一方で桜井は、共演秘話として、川西がセリフを飛ばした際に「口パクで『ごめんなさい』みたいな、すごいぶりっこでした顔で」乗り切ろうとしたことを暴露し、「こうやってこの方は皆さんに愛されているんだなと思いました（笑）」と明かしていた。
