人気芸人50組超の豪華集合ポスターが公開 センターは中川家＆やすとも…『DAIBAKUSHOW 2025』
YOSHIMOTO presents『DAIBAKUSHOW 2025』のメインビジュアルが完成し、このほど披露された。中川家、海原やすよ ともこをセンターに、人気芸人たちがずらりの豪華ビジュアルとなった。
【画像】やすともがセンター『DAIBAKUSHOW 2025』ビジュアル（第2部）
『DAIBAKUSHOW 2025』は、年末の笑いの祭典。12月30日に東京ガーデンシアターで開催される。
メインビジュアルは、第1部と第2部の2種類。第1部は中川家、第2部は海原やすよ ともこが中心となり、周囲は出演全組の撮り下ろし写真、各組のオリジナルロゴでカラフルにコラージュされた。サブタイトル「温故知新」に合わせ、どこかレトロな雰囲気を感じさせるポージングやロゴデザインも見どころ。
各出演者のポスターデザインは、SNSや会場、さらにはグッズなどでも楽しめるよう準備が進められる。
チケットは11月16日から一般販売が始まった。“超ぶっ通し券”“ぶっ通し券”は完売となっている。
■YOSHIMOTO presents『DAIBAKUSHOW 2025』
2025年12月30日（火）東京ガーデンシアター
第一部 開場午前9時／開演10時／終演午後2時半予定
第二部 開場午後3時半／開演4時半／終演9時予定
第一部
中川家、ガクテンソク、かまいたち、からし蓮根、金魚番長、銀シャリ、金属バット、佐久間一行、しずる、ジョックロック、ダイタク、ダブルヒガシ、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、チュートリアル、テンダラー、とろサーモン、ななまがり、ニューヨーク、ビスケットブラザーズ、紅しょうが、マヂカルラブリー、マユリカ、ミキ、レインボー、ロングコートダディ、笑い飯、and more...!
第二部
海原やすよ ともこ、アインシュタイン、囲碁将棋、エバース、家族チャーハン、ギャロップ、空気階段、豪快キャプテン、コットン、さや香、サルゴリラ、ジェラードン、シシガシラ、霜降り明星、ジャルジャル、セルライトスパ、タカアンドトシ、ツートライブ、天才ピアニスト、トータルテンボス、ニッポンの社長、NON STYLE、バッテリィズ、フースーヤ、見取り図、ミルクボーイ、もりやすバンバンビガロ、and more...!
※出演者は変更になる可能性あり
