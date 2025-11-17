自民党の田畑裕明衆議院議員の無断・架空の党員登録問題などを受けて活動を休止中の田畑議員の企業後援会がきのう会合を開きました。会合では会長を交代した上で活動休止を継続することを決めました。また、田畑議員は後援会幹部に対し次期衆院選への立候補に意欲を示したということです。神林記者のリポートです。



田畑議員の企業後援会「響裕会」はきのう、地元・富山市の呉羽地区で臨時総会を開きました。





響裕会は、去年発覚した田畑議員の無断、架空の党員登録問題を受けて活動を休止していました。会合は一部を除いて非公開で行われ、高田順一会長が退任し、別の後援会の会長を務めている、元県医師会会長の馬瀬大助さんが、会長を兼任することになりました。報道陣に公開された場面で、田畑議員は高田前会長への感謝を述べた上で、自身の問題について次のように話しました。田畑裕明衆議院議員「ご心配のご迷惑をおかけしたことには、重ね重ねおわびを申し上げる次第でありますが、この説明責任を、役員の方からももっときちんと果たせ、ということもいただいているわけでありまして。もちろん、前向きに私の背中を押していただけるものというふうに、きょうも拝察をしているところでございます」こう話しましたが、響裕会としては引き続き活動を休止することが決まりました。関係者によりますと臨時総会の前に開かれた役員会で、田畑議員が活動再開を提案しましたが「説明責任を果たしていない」などの理由で、役員から反対意見が出たということです。今後については役員で協議するとしています。会合後、新たに就任した馬瀬会長は。響裕会 馬瀬大助新会長「われわれは、田畑さんの仕事のやり方とか実績を踏まえて、今後も応援していきたい。たとえ最後の1人になっても、応援する覚悟でお引き受けしました」また、田畑議員が次の衆院選に立候補する意向を示していると明らかにしました。響裕会 馬瀬大助新会長「出たいとおっしゃるから 今後も後援会としては応援すると。田畑さんがやると、やりたいとおっしゃっているんであれば、後援会としては応援するしかないと考えております」一方、自民党富山市連は、次の衆院選では田畑議員とは別の候補者を立てることを党本部からも承認を得たとして、選考を進めています。自身を除外して選考が進められていることについて、田畑議員は「初めて聞いた」と述べました。田畑裕明衆議院議員「いま、初めて聞きましたのでちょっとわかりませんが、現職としてまさに経済対策、皆さんの物価高にお困りの声いただいていますから、しっかり政策としてきょうも小林政調会長 来ていただきましたが、富山の皆さんにしっかり仕事として お返しをしながら、結果を出していきたいと思いますので。また自民党県連市連の皆さんにも、私はしっかり一緒に仕事をしたいってことも申し入れをさせていただいておりますから、これからしっかり話をしていきたいと思います」記者「次の衆院選はどうするのか？」田畑裕明衆議院議員「とにかくいま、応援されているたくさんの声をいただいていますから、しっかり仕事していきたいと思います。ありがとうございました」お伝えした通り、衆院選・富山1区をめぐっては現職の自民党・田畑議員のほか、自民党富山市連が独自に候補を擁立する方針で選考委員会を設けています。田畑議員が立候補すれば、保守分裂となる可能性が高まってきます。また、比例で復活当選した立憲民主党の山 登志浩議員も立候補する見通しです。また、日本維新の会と共産党も候補者の擁立に向け検討中です。参政党は斉藤匠さんを擁立すると発表しました。さらに去年の衆院選に無所属で出馬した吉田豊史さんも「出馬を検討している」としています。