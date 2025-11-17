お笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長さんが自身のインスタグラムを更新。

様々な衣装を身に着けたショットを公開しました。

【写真を見る】【 アンゴラ村長 】 「なんかバズりますように！」 様々な衣装でポーズ 「なんか楽しい方向に行きますように！」「みなさんいっぱい見てください！！！」



アンゴラ村長さんは「数ヶ月前にインスタにて『アンゴラ村長をバズらせたい人！』を募集したのですが…その件がついに実を結びました！」と、投稿。



続けて「この投稿に沢山ご応募いただき心の底からありがたかったのですが…！ 今回ご一緒したのはスタイリストの小郄愛奈さんです！」「小郄さんはいつか芸人の専属スタイリストになりたいらしく、アンゴラの衣装も色々考えてくれて新しく作ってきてもくれました！」と綴りました。





そして「私が、スタイリストさんとなにか一緒に作るならやってみたかったのが『なわとび』を衣装に取り入れることでした！」「なわとびは改めて見てみるとなんか可愛いし、太陽の光に透けたりすると意外とキレイだったりするので『それを衣装に取り入れたい！』という願望が、いにしえからありました。」と、説明しました。



アンゴラ村長さんは「それを今回小郄さんはじめ、引き連れてきてくれたヘアメイクのたまさんを中心に叶えてくれました！」と綴ると、様々な衣装を身に着けた写真をアップ。



続けて「え！？これがなわとび…！？？とビックリするような仕上がりになっていると思います。」と、記しました。







更に「イエロージャージにうさ耳がついた衣装も、ロングロング茶髪も、小郄さんやみなさんが『アンゴラにはこんなの衣装が似合うのでは！？』というものを考えて新しく作ってきてくれました！」「本当に本当にありがたい限りです…！」と、綴りました。







アンゴラ村長さんは「なんかバズりますように！ なんか楽しい方向に行きますように！」「みなさんいっぱい見てください！！！」と、投稿。









続けて「そしてこんな感じでアンゴラをバズらせるプロデュースがしてみたい…！という方いらっしゃいましたらぜひワタナベのにゃんこスターのページまで！ よろしくお願いします！！！」と、呼びかけています。



この投稿にファンからは「ステキ村長さん♥」・「最高 めっちゃ かわいい♥」・「村長さん頑張ってね」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】