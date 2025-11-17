歌手の中島美嘉が、空港やホテルでのプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】中島美嘉と再婚した夫の2ショットやプライベートショット

2023年2月にInstagramを更新し、バンドメンバーでギタリストの馬谷勇との結婚を報告していた中島。結婚後は、それぞれInstagramでライブのオフショットやリハーサル風景など、夫婦での活動の様子を発信してきた。

2024年2月には馬谷がステージ上での貴重な夫婦ショットを投稿し、「カッコイイ大好きな夫婦です」「たまらんツーショットありがとうございます」などとコメントが寄せられ、話題になっていた。

空港やホテルで撮影したプライベートショットに反響

2025年11月16日の更新では、18日と19日に開催される「Billboard Live TAIPEI」のオープニング公演のため、台湾へ向かう様子を公開。「台湾へ！行ってきます！空港で蕎麦と明太子ご飯食べて、そして着きました！！」と投稿している。

この投稿には、「可愛すぎます。美味しいものたくさん食べてがんばってください」「いつまでも綺麗です」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）