EXILE TETSUYAプロデュースのAMAZING COFFEE、創立10周年を記念して猿田彦珈琲とコラボ開催

EXILE TETSUYAがプロデュースするコーヒーショップ AMAZING COFFEEが、ブランド創立10周年を記念し、猿田彦珈琲とのコラボを発表した。

本コラボは、2025年11月22日から12月5日までの14日間、AMAZING COFFEEと猿田彦珈琲の一部店舗にて開催。コラボを記念して、互いの店舗でハニーラテを特別にアレンジしたスペシャルドリンクや、思い入れのあるシングルオリジン、そしてFire-Kingとのトリプルネームのコラボレーションマグを数量限定で販売する。

また、11月24日にはAMAZING COFFEE中目黒店にて、『ワールド バリスタ チャンピオンシップ 2025』において世界5位を獲得した伊藤大貴バリスタによるスペシャル来店イベントが行われる。

さらに、今回のコラボを記念した『EXILE TETSUYA×大塚朝之代表取締役 スペシャル対談』の模様が、11月22日10時より公開される。

■EXILE TETSUYA コメントAMAZING COFFEEブランド創立10周年を記念し、日本を代表するコーヒーブランドの猿田彦珈琲さんとコラボレーションさせていただくことになりました！僕がコーヒーに夢中になったきっかけは、猿田彦珈琲の代表である大塚朝之くんが淹れてくれた、一杯のコーヒーでした。そこから「AMAZING COFFEE」が生まれ、一緒に世界のコーヒー農園に伺わせていただくなど、猿田彦珈琲のみなさんには本当にお世話になってきました。昨年は念願だった焙煎所を持つことができ、AMAZING COFFEEとしてのオリジナリティをさらに進化させることができ、今回のタイミングでコラボレーションが実現したことをとても感慨深く感じています。コーヒーブランド同士だからこそ生まれるコーヒーエンタテインメントを、猿田彦珈琲さんと一緒に形にすることができました。また、僕が初めて買ったマグカップであるFire-King Japanさんにも、今回ご賛同いただき、トリプルネームのオリジナルスタッキングマグが完成したことは、長年の夢が叶った瞬間でした！

ぜひ、猿田彦珈琲とAMAZING COFFEEの両店舗に足を運んでいただき、AMAZINGなコーヒータイムをお楽しみいただけたら嬉しいです。

AMAZING COFFEEEXILE TETSUYA(^o^)v

■猿田彦珈琲 代表取締役 大塚朝之 コメントAMAZING COFFEEさん、10周年誠におめでとうございます。TETSUYAさんがダンスなどご多忙な活動の合間にも、常にコーヒーとお店の未来を思い、仲間とともに築き上げてこられた10年には、深い情熱と揺るぎない信念を感じています。猿田彦珈琲の10周年は2021年、コロナ禍の真っただ中で経営も非常に厳しい局面でしたが、スタッフ一丸となって乗り越えてきました。その経験があるからこそ、AMAZING COFFEEさんの歩みもまた、スタッフ皆さんの頑張りと気概によって今の素晴らしいAMAZINGが形づくられたのだと強く感じます。心から敬意を表するとともに、TETSUYAさんを“兄貴”と呼べるご縁に深く感謝しています。10周年という節目をともにお祝いできること、そしてコーヒーを始めたあの頃の思い出が詰まったファイアーキングのカップを、今回のコラボとして形にできたことは、ひとつひとつ夢が形になり重なっていくようで、本当に嬉しく思います。これからの10年も、より素敵な物語が続いていくことを心より願っています。

猿田彦珈琲株式会社代表取締役 大塚朝之

（文＝リアルサウンド編集部）