½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¹âÅÄÎ¤Êæ¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Î3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØÁÇÉÁ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤«¤é11·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤È¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÂ¤ò¹¤²ÍÅÎï¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡Ä¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¡õ¹õ¥ï¥ó¥Ô¤Î¹âÅÄÎ¤Êæ¤µ¤ó
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¡¿OOO¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¡¢»Ù»ý¤·Â³¤±¤ëÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹âÅÄ¤µ¤ó¡£ÀµÅýÇÉ¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ìÊý¡¢10Âå¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·Â³¤±¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÆ©ÌÀ´¶¤ÈºÇ¶á¤ÏÑÛ¤È¤·¤¿¶¯¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¡¢Æ±À¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ì¿¿³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëµð¾¢¡¦ÂôÅÏºó»á¡Ê85¡Ë¡£»£±Æ¤Ï¾Æ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê2025Ç¯²Æ¤ÎÅìµþ¡£2Æü´Ö¤Ç»£¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤±¤À¤ë¤¤½ë¤µ¤ò¤Þ¤È¤¦µ¤ÇÛ¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¤Ï¡¢2¿Í¤Î¼þ°Ï¤À¤±¤¬ÀÅ¤Ò¤Ä¤ËËþ¤Á¡¢ÉÔ»×µÄ¤È»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤¿¤è¤¦¡£ÂôÅÏ»á¤Î¥«¥á¥é¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿Èà½÷¤ÎÉ½¾ð¡¢ÂÎ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁÇÉÁ¡Ê¥Ç¥Ã¥µ¥ó¡Ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Æ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ï½Å¸ü¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë±Ç¤ë¹âÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¼Á´¶¤Ç¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°áÁõ¤Ï¹õ¤ÈÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤¬Ãæ¿´¡£ÌµÂÌ¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤¬¡¢¹âÅÄ¤µ¤ó¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ì¥ÎÏ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£Çò¤Î¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç¤Ï½ã¿è¤ÇÌµ¹¤¤Ê°ìÌÌ¤ò¡¢¹õ¤Î°áÁõ¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿§¹á¤ÇÌ¥¤»¤Þ¤¹¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸«¤¨¤ë¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤«Ìµ¹¤¤Ê¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤òÉº¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤è¤¯À²¤ì¤¿´À¤Ð¤à½é²Æ¤ÎÆü¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤è¡×¡Ö¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¥á¤Ê¤¤¤Ç¡×¿´¤ÎÄì¤Þ¤Ç¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼±Û¤·¤ÎÂôÅÏ¤µ¤ó¤ÎÆ·¡£¤½¤¦¤·¤ÆËÂ¤¬¤ì¤¿»þ´Ö¤ÏË×Æ¬¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤¹¤é¡¢»×¤¤½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤±¤É¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿»þ¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤Î»þ´Ö¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤à¿¿¼Â¤Î´éá¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÉÁ¡¢¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤30ºÐ¤Î»ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´®Ç½¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤Ç¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÍÅ±ð¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹âÅÄÎ¤Êæ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤¿¤«¤À¡¦¤ê¤Û¡¡1994Ç¯8·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2007Ç¯¤è¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2010Ç¯¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º/ooo¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ò±é¤¸¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£°Ê¹ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÈà¤¬»Ð¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ù¤Ç¼ç±é¡£11/3¤«¤éÊü±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ë¿·¥É¥é¥Þ¡Ø°¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦·îÍË25»þ29Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£