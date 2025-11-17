横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから11月15日で48年が経ちました。15日に開かれた被害者救出を願う県民集会で家族らが悲痛な胸の内を語るとともに、高市政権における「日朝首脳会談の実現」を訴えました。



11月15日、新潟市で行われた「忘れるな拉致 県民集会」。横田めぐみさんが拉致された日に合わせて毎年開かれています。



いまから48年前の1977年11月15日。当時13歳だっためぐみさんは帰宅途中に突然、北朝鮮の工作員に拉致されました。





〈めぐみさんの弟・横田拓也さん〉「カギのかかった船底の部屋からどれだけ大きな声で「助けて お母さんお父さん」と救いを求めたことか」89歳になっためぐみさんの母・早紀江さん。オンラインで参加し、半世紀近く我が子に会えない悲痛な胸の内を語りました。〈めぐみさんの母・横田早紀江さん〉「どうにもならないほどの苦労をして「どんな所にいるのかな」といつも思いながら暮らしております」救出活動に尽力していた父・滋さんは、愛娘との再会を果たすことなく2020年にこの世を去りました。被害者の親世代で存命なのは早紀江さんただひとり。来年90歳を迎えます。〈めぐみさんの母・横田早紀江さん〉「こんな年月なんて関係なかった、こんな喜びないっていうようなうれしい悲鳴があっちからもこっちからも聞かれるように、みんなで力を合わせてこのことを解決していただきたいと願っております」〈拉致被害者 曽我ひとみさん〉「私は異国で出会っためぐみさんのことを妹と思っています」一時、北朝鮮でめぐみさんと一緒に暮らしていた拉致被害者の曽我ひとみさん。ともに拉致された母・ミヨシさんはいまだ行方が分かっていません。〈拉致被害者 曽我ひとみさん〉「腰も曲がっているかな、体も一回り二回り小さくなっているかな。本当にもう時間がありません。（12月で）94歳です、母は」この日の集会には高市政権で拉致問題担当大臣も担う木原稔官房長官も参加しました。集会前にはめぐみさんが拉致された現場を視察。「政府をあげてこの問題に取り組む」と決意を述べました。〈木原稔官房長官〉「高市首相は金正恩委員長と首脳同士で正面から向き合い首相自身が先頭に立って果敢に行動することで具体的な成果に結びつけていきたいと（話している）。私も拉致問題担当大臣として全力で取り組んでまいります」被害者家族らが求めている日朝首脳会談…残された時間は刻一刻と少なくなっています。〈めぐみさんの弟・横田拓也さん〉「具体的な日朝首脳会談の動きに転じてほしいと思っています。私たちが苦しみ以上に持っている感情は怒りです。怒りの感情を心に秘めていただいて、それを具体的な外国交渉につなげてほしいと思っています」〈集会に参加した人〉「やっぱり忘れてはいけないと自分の中でも感じていて、（集会が）ことしで最後であることを望みます」「おかえり」と言えるその日まで…家族は声を上げ続けます。