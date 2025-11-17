＜運転手ってズルい？＞「修理代は3人でワリカンね」リスクと責任を負うのが運転手【第12話まんが】
私はミカ。ママ友のサツキさんは私に車を出させてお礼の一言もなく、ガソリン代を分担してほしいと言ったら詐欺師呼ばわりしてきました。そのときはお互いの夫も巻き込み、向こうがお金を払うことで解決したのです。すると数ヶ月後、サツキさんは「運転免許を取ったからドライブに行こう」と誘ってきました。そして私とナオさんを乗せて大型スーパーまで運転したサツキさんは、高速料金やガソリン代として5千円ずつ要求。私たちの返事は……。
サツキさんは運転する自分が多くもらうべきだと主張してきます。その後はお互いに無言になってしまいました。すると……。自分の家のガレージに駐車しようとしたサツキさんは、思いっきり車をこすってしまったのです。
まだ自宅ガレージの壁でよかったです。これがもし人を巻き込む事故だったら……。サツキさんはショックを受けて青ざめていました。運転するリスクや人を乗せることで背負う責任の大きさ、それにようやく気付いてくれたでしょうか。
サツキさんが免許を取った気持ちの裏には、私とナオさんに反撃したいという気持ちもあったんでしょう。実費よりもはるかに高い請求をして、私たちに払わせようとしてきました。たとえ私たちが拒否してきても「やっぱり詐欺じゃん」とやり込められると思ったに違いありません。
けれど、自宅のガレージで車をこすってしまったサツキさんは青ざめていました。運転する責任の重さを実感し、ようやく車を出すことの大変さを理解できたようです。
サツキさんとは幼稚園時代からいろいろな場所へ一緒にお出かけをしてきて、楽しかった思い出もあります。もしこうやって自分のふるまいを反省して、変わろうとしてくれるのなら……。ママ友同士として、子どもたちを遊ばせる程度のお付き合いは続けてもいいかなと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
