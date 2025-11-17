【ヤバ義母VSメロンパンボディ嫁】「派手すぎる」ツッコんだら？義母の逆襲＜第4話＞#4コマ母道場
あなたはお義母さんのことを「恥ずかしい！」と感じたことはありますか？ 今回の主人公クミさんは、お義母さんが派手なウェアを着て近所をジョギングするのが恥ずかしいようです。しかしお義母さんはそれが自分の個性だからと気にする様子はありません。一方でクミさんはいつも自分のことを隠すような目立たない服を着ていて……？ お義母さんとのやりとりをとおして、クミさんは自分自身の思いと向き合うことになるのです。
第4話 アンタこそ
【編集部コメント】
お義母さんの格好があまりに恥ずかしかったクミさん。思い切って直接本人に向かって「あまり派手なのはやめた方がいい」と伝えたようです。義理の母親に口を出すのはきっと勇気がいることですよね。しかしお義母さんからは意外な言葉が！ まさか「アンタこそ走った方がいい」とお返しされるとは……。ショックを受けているクミさんは、もしかして自分の体型を気にしていたのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
【編集部コメント】
お義母さんの格好があまりに恥ずかしかったクミさん。思い切って直接本人に向かって「あまり派手なのはやめた方がいい」と伝えたようです。義理の母親に口を出すのはきっと勇気がいることですよね。しかしお義母さんからは意外な言葉が！ まさか「アンタこそ走った方がいい」とお返しされるとは……。ショックを受けているクミさんは、もしかして自分の体型を気にしていたのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子