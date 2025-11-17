ÊõÄÍÂàÃÄ¤«¤é40Ç¯¡ÄYouTuber·ëº§¼°¤Ë¸½¤ì¤¿65ºÐ½÷Í¥¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥Ï¡¼¥È¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÆ¬¤Ë¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌÚÆ·(65)=Ê¡²¬¸©È¬½÷»Ô½Ð¿È=¤¬ÈäÏª¤·¤¿à·ëº§¼°¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤«¤¤å¤ó¡¢¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª°¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡Á¡ª¡ª»ä¤ÎÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î³§¤µ¤ó¤È♡¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ø¼°YouTube¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿4¿ÍÁÈYouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤Î¤Ä¤«¤¤å¤ó¤ò½ËÊ¡¡£¥Ï¡¼¥È¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÆ¬¤Ë¤Ä¤±¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ò·è¤á¤¿¹õÌÚ¤È¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹²Ä°¦¤¤¤·¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¤«¤ï¤Ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ë·îÁÈ¤ÎÌ¼Ìò¤Ç1981Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¹õÌÚ¤Ï¡¢85Ç¯¤ËÂàÃÄ¡£¤½¤Î¸å¤Ï½÷Í¥¤Ç³èÌö¤·¡¢±Ç²è¡Ö¼º³Ú±à¡×(97Ç¯)¤Ç¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê±éµ»¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö·ù¤Ê½÷¡×¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£