来月28日に開幕する、全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が、きょう東京で行われました。



富山県代表の富山第一高校の初戦は大みそかの2回戦で、佐賀県代表の佐賀東高校と対戦することが決まりました。



東京の日本テレビで行われた組み合わせ抽選会には、全国の代表校の監督やキャプテンが集まりました。



2大会ぶり35回目の出場となる富山第一は木下空キャプテンが、出場48校中44番目にくじを引きました。





「富山第一高校・トーナメント番号37番です」「富山第一高校の初戦は佐賀東高校に決まりました」「2回戦からの登場・富山第一高校2度目の日本一に向けて35回目の全国に挑みます」富山第一は、大みそかの2回戦で佐賀県代表の佐賀東高校と対戦することが決まりました。佐賀東高校は、県大会4試合を戦い31得点・無失点で3大会連続15回目の出場を決めました。両校は、2大会前の全国選手権3回戦でも対戦していて、その時は富山第一が1対5の大差で敗れています。記者「（相手は）優勝経験のある富山第一ですが？」佐賀東高校 中村友キャプテン「伝統のある富山第一とやれることをとても楽しみにしています。全国ベスト4を目指して、1戦1戦たたかっていきたい」記者「2大会ぶりの全国の舞台抽選も終えました今の心境は？」富山第一高校 木下空キャプテン「去年、県予選で負けてしまって、そこのリベンジをして全国大会に戻ってくることができてとてもうれしい。1戦1戦大事に戦って、チームとして2回目の優勝を果たしたい」試合の模様は大みそか、KNBテレビで実況生中継で放送します。