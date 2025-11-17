¡ÖÌþ¤·¥Ñ¥ï¡¼Á´³«¡ª¡×Ê¿À®ºÇ¶¯àÌþ¤ä¤··Ïá2Âç¥°¥é¥É¥ë¡¢½÷»Ò²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸«¤¿¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤Ê¤Î¤Ë¸Ä¼¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿Æ¶á´¶¡×¤ÎÀ¼
¡¡2000Ç¯Âå¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÌö¤·¤¿àÌþ¤··Ïá½÷Í¥2¿Í¤¬½÷»Ò²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¡£°ì½Ö²á¤®¤ÆÏÃ¤¹»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¡Ä¡£Ë»¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤á¤§¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î°Â¤á¤°¤ß¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï°æ¾åÏÂ¹á¡£2¿Í¤Ç¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É£²¿Í¡×¡ÖÌþ¤·¥Ñ¥ï¡¼Á´³«¡ª¡×¡Ö¿´¤È¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤¹ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¡×¡ÖÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¹¤®¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÞÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¤è¤Ê¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÏÂ¹á¤µ¤ó¤Ï¿°ºÇ¹â¤ä¤ï¡×¡Ö½÷»Ò²ñÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤Ê¤Î¤Ë¸Ä¼¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿Æ¶á´¶¡×¡Ö²£¤Ëµï¤¿¿Í¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ê¥Þ¥Þ¤µ¤óÆó¿ÍÁÈ¡¢¸«¤¿¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£