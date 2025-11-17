お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が17日、自身のインスタグラムを更新し、タレント・渡辺直美（38）との米ニューヨーク＆フロリダ旅行を報告した。

「まとまったお休みをいただき、直美ちゃんと遊びに行きました！」と渡辺とミッキーマウスとの3ショットを投稿。「ニューヨークとフロリダ！最高に楽しかった！！毎日爆笑！！寝る直前までしゃべりまくり！もう8割寝ててもしゃべってた！」と2人旅を楽しんだことを伝えた。

「とにかく写真もいっぱい撮ってくれて、少しずつインスタにあげてこうと思います！！来年にかけて載せてるかもwしつこすぎw」と15枚の写真を投稿。

「まずは、フロリダにあるDisney's Hollywood Studiosのレストランにて。ミッキー、ミニー、プルート、グーフィーがテーブル回ってきてくれてテンションぶち上がり！」と説明し、「ミッキー！カメラ見てぇ！な4枚と(わたしと直美ちゃんも微妙にズレてるwミッキーのこと言えない) 力いっぱい愛で包んでくれたプルートと！！プルートに一回、吸収合併されてるよね」とプルートとのハグショットも公開。「みんな大好きだ！！！」と興奮気味につづっている。

フォロワーからは「プルートに愛されすぎてる笑笑 かわいい3人」「直美ちゃんとディズニー行ったの春菜さんだったんですね！楽しそう」「2人ともかわいいです〜」「はるなさんとプルートの戯れ最高です」などのコメントが寄せられた。