第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが、自身の公式ブログを更新。

夕食を楽しんだ様子を紹介しました。



【写真を見る】【 花田虎上 】 「かつ丼と豚汁、メンチカツ」 パワフルな夕食を堪能 「トンカツよりカツ丼の気分でした」





午後に投稿された記事では、「お腹は空いてないんですがこれからしばらく食べられないのでお腹に入れておきます！」と前置きし、「ランチはステーキ&唐揚げ弁当」と紹介。「疲れた時は肉だぁ」とコメントしています。







弁当の写真からは、白米の上に牛ステーキと唐揚げが盛り付けられ、レモンの輪切りとパセリが添えられた豪華な内容が確認できます。上段には玉子、紫キャベツやにんじんのサラダ、トマトなどの彩り豊かな野菜も添えられています。







また、黒い長袖シャツを着た花田さんが箸でステーキを食べる様子が映っています。







同日夜には「帰宅して夕食です」と題した投稿も行い、「カツ丼、豚汁、メンチカツ」のメニューを紹介。「トンカツよりカツ丼の気分でした」と満足げな様子を綴っています。







投稿には、木製の小椀に入った豚汁や、メンチカツと千切りキャベツ、ミニトマトが盛られた皿の写真も添えられていました。













これらの投稿には、「ステーキ＆からあげサイコー!!」「ステーキに鶏唐揚げ肉祭りのお弁当」「カツ丼、メンチカツ、豚汁にと豚さんシリーズ嬉しいですね」「今夜はカツ丼ボリュミーで美味しそうですね メンチカツもドーンとついて肉祭り開催中ですね」などの声が寄せられています。

