11月18日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・ポカポカ陽気はきょう（17日）まで
・本格的な寒気師走の寒さに
・あす（18日）乾いた北風吹き抜ける