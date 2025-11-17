¿À³Ú¤ò¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·Á°ä»º¤Ë¡¡ÃÎ»öÏ¢¹ç¡¢28Ç¯ÅÐÏ¿Í×Ë¾
¡¡³ÆÃÏ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö¿À³Ú¡×¤ò¡¢¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤·¤è¤¦¤È³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¿À³Ú·Ñ¾µ¡¦¿¶¶½ÃÎ»öÏ¢¹ç¡×¤¬17Æü¡¢¾¾ËÜÍÎÊ¿Ê¸Éô²Ê³ØÁê¤òË¬¤Í¡¢2028Ç¯¤ÎÅÐÏ¿¼Â¸½¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÎ»öÏ¢¹ç¤Ë¤Ï34Æ»ÉÜ¸©¤¬»²²Ã¡£¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ÏÌî½Ó»ÌµÜºê¸©ÃÎ»ö¤ÏÍ×Ë¾¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¿À³Ú¤Ë¤Ï¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ëÊÝ¸îÁ¼ÃÖ¤ä¡¢¸¦µæ¤ÎÃßÀÑ¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£ÅÐÏ¿¤Ë¸þ¤±¡Ö¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï26Ç¯¤Î¥æ¥Í¥¹¥³ÅÐÏ¿¿³ºº¤Ë¡Ö½ñÆ»¡×¤ò¿½ÀÁºÑ¤ß¡£¼¡¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë28Ç¯¤ÎÅÐÏ¿¿³ºº¤Ë¸þ¤±¡¢Ê¸²½¿³µÄ²ñ¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÇ¯Æâ¤Ë¤â¹ñÆâ¸õÊä¤òÁª¤Ö¸«ÄÌ¤·¤À¡£