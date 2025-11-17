先着で″りんご飴″が1個50円に！「代官山Candyapple舞浜イクスピアリ店」5周年で超お得なイベント開催《18日開始》

MARUが運営するりんご飴専門店「代官山Candyapple」は、2025年11月18日から30日までの期間、先着10人に全商品1個50円で販売するキャンペーンを実施します。

キーワードを伝えると1個50円に

25年11月18日で5周年を迎える「代官山Candyapple」の舞浜イクスピアリ店（千葉県浦安市舞浜1-4）限定でお得なキャンペーンを実施。

レジで「5周年おめでとうございます！」と言って、公式Instagram（@candy_apple_official）のフォロー画面を提示すると、各日先着10人限定で、全商品を1個50円で購入できます。

代官山Candyappleは、毎月その時期に最もおいしい全国のブランドりんごを厳選。りんごの硬さや甘さ、酸味、香り、果汁に合わせて、飴の厚みや温度を細かく調整しているといいます。

飴はパリッと繊細に、りんごはジューシーでみずみずしく。りんご本来のさわやかな酸味と香りが、飴と絶妙に溶け合う代官山Candyappleのりんご飴をお得に食べるチャンス。

代官山Candyapple舞浜イクスピアリ店の営業時間は11時から22時まで。

なお、営業時間は随時変更となる場合があるほか、りんごが売り切れ次第、通常より早く営業を終了する場合があります。

東京バーゲンマニア編集部