11月16日放送のバラエティ番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）に北川景子が出演し、話題となっている。

アンタッチャブル山崎弘也、オードリー春日俊彰とともに、ゲストとして登場した北川。番組冒頭、SixTONESからなぜこの3人なのかと聞かれると、「最近一緒に活動を」といきなりのボケをかまし、ノリノリの様子だった。

Xでは「北川景子」がトレンド入り。番組内で北川が発した「ワンチャン」という言葉には《北川景子さん「ワンチャン」使うんだ イメージ無いわ》など、驚く声が。そして、それ以上に反響が大きかったのは、北川の好物についてだった。

「サイズ感が問われる『サイズの晩餐』というゲームコーナーで、この回の勝利チームのご褒美は、名店のカツカレーでした。北川さんチームはゲームに負けてご褒美をもらえなかったのですが、北川さんの悔しそうな顔が映ると、『実はカツカレーが好きな食べ物No.1』というテロップが出たのです」（テレビウオッチャー）

Xでは、

《あんなに美人でスリムなのにカツカレーが1番好きな食べ物なの親近感すごい》

《北川景子さんあんな“主食は湯葉です”みたいなお上品フェイスで好物カツカレーなの？ギャップ萌え》

などの意見が多数並んでいる。

「北川さんは、放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にもヒロインの生みの親役で出演しています。上級士族でしたが、没落して薄汚れた格好で物乞いする姿には、SNSでも驚きの声があふれました。

『美少女戦士セーラームーン』（TBS系）やNHK大河ドラマ『西郷どん』の篤姫役など、華やかなイメージが強い北川さんなので、ギャップを感じた人も多いのでしょう。今回のカツカレーも、視聴者にとって同じようなギャップ萌えとなったのでしょう」（同）

北川は『Golden SixTONES』をリアルタイムで視聴していたようで、放送中の21時すぎにXを更新。

《カツカレー本当美味しそうだったなぁ。。》

とつぶやいた。“カツカレー愛” は本物だった。