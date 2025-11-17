日経225先物：17日19時＝30円高、5万300円
17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円高の5万300円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万323.91円に対しては23.91円安。出来高は1930枚となっている。
TOPIX先物期近は3345.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.03ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50300 +30 1930
日経225mini 50300 +30 35101
TOPIX先物 3345.5 +3 2771
JPX日経400先物 30190 +30 268
グロース指数先物 697 +0 444
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3345.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.03ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50300 +30 1930
日経225mini 50300 +30 35101
TOPIX先物 3345.5 +3 2771
JPX日経400先物 30190 +30 268
グロース指数先物 697 +0 444
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース