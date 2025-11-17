　17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円高の5万300円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万323.91円に対しては23.91円安。出来高は1930枚となっている。

　TOPIX先物期近は3345.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.03ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50300　　　　　 +30　　　　1930
日経225mini 　　　　　　 50300　　　　　 +30　　　 35101
TOPIX先物 　　　　　　　3345.5　　　　　　+3　　　　2771
JPX日経400先物　　　　　 30190　　　　　 +30　　　　 268
グロース指数先物　　　　　 697　　　　　　+0　　　　 444
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース