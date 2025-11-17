2024年1月11日の記事を編集して再掲載しています。

この時期は寒さ対策にも。

一般的にカーテンレールというものは、窓ガラスから10cm〜20cm出っ張った場所に設置されますよね。なのでカーテンと窓ガラスに間には、大きな隙間が生じます。

居間などではそれでも構いませんが、寝室だとその隙間のせいで光が漏れて眩しかったり、冬だと冷気が降りてきて寒い…。もしも足元や頭の上に窓があったら風邪をひきかねません。

地味だけど大助かり

ニトリの「つっぱりカーテンレール伸縮式」は、壁に設置された窓枠とピッタリ同じ幅にカーテンレールを後付けできるお助けアイテム。

上記の問題も解決しますし、カーテンが壁と一体化するのでほんのチョッピリ部屋が広くなります。

Image: ニトリ

75-110cmは2,490円（税込）、110-150cmは2,990円（税込）、150-190cmは3,490円（税込）とお部屋と窓のサイズに合わせて選べる3つのサイズを用意。

10年前から欲しかった

筆者の家の寝室は、これまでドレープとレースを前後入れ替えて隙間に押し込んでから寝ていましたが、このカーテンレールを導入したら10年来の悩みが解決すると思います。

Source: ニトリ