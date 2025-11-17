◇練習試合 オリックス11―3中日（2025年11月17日 INOUE・東部スポーツパーク野球場）

オリックスは中日との練習試合に大勝した。

1点を勝ち越された直後の6回に、3番の横山聖が中日の右腕・松木平から左翼へ逆転2ラン。7点リードで迎えた8回には福永のこの日4安打目となる左越え本塁打が飛び出すなど若手野手陣が躍動した。岸田監督も「打撃の面で（取り組んできていることを）出せている子が結構いた」と目を細めた。

投げては山下舜平大が先発し、最速154キロを計測するなど2回1安打無失点。指揮官は「いろいろ試しながら投げていましたけど、悪くはないと思いますよ。最後こうやってゲームで投げられて終われるのがよかったところ。そこ（1年間のフル稼働）を目指してもらわないと」と怪物右腕のさらなる進化に期待を込めた。

また、志願して秋季キャンプに参加していた森が一足先にキャンプを打ち上げ。監督は「やり切ってくれましたし、練習もみっちりやってくれたので。体も元気に終われたのはよかった」と来季逆襲に燃える主砲の取り組みを称えていた。